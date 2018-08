Ballardini: «Il Genoa deve puntare al traguardo più lontano anche in Coppa Italia»

Le parole del mister nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce

Genova - L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, in vista dell'impegno di domani sera contro il Lecce in Coppa Italia. C'è grande voglia di iniziare a "fare sul serio" con la prima partita ufficiale, il mister ha annunciato la formazione con la difesa a 3 senza anticipare se gli attaccanti saranno 2 o 3. Sicuramente non ci saranno Favilli, Sandro, Medeiros e Romero che sono ancora indisponibili. «Il Genoa deve puntare al traguardo più lontano anche in Coppa Italia. Si tratta di un piacere, ma anche di un obbligo: quello di dare sempre il meglio di sé».

Ha parlato poi della rosa, a suo avviso completa e con solo la necessità di essere sfoltita. «Sono andati via calciatori di valore e dallo spessore importante come Perin, Izzo e Bertolacci, però ne sono arrivati altri motivati e felici di indossare questa maglia. Privilegio anche per me che li alleno».