Ballardini: «Il gruppo sta crescendo. Sandro? Se sta bene fa la differenza»

Il tecnico rossoblu ha parlato al termine della sfida contro il Frosinone

Genova - «I ragazzi hanno saputo gestire al meglio la gara concedendo poco al Frosinone, Sono soddisfatto perché abbiamo trovato i tre punti in trasferta e mostrato miglioramenti»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Davide Ballardini al termine della partita vinta contro la formazione guidata da Moreno Longo.



Singoli - Il tecnico ravennate si è poi soffermato sulle prove di alcuni suoi giocatori partendo da Sandro: «E’ un ottimo giocatore e quando sta bene fa la differenza. Piatek? E’ un ragazzo straordinario perché oltre ad essere decisivo in fase realizzativa aiuta molto la squadra. Kouamè? Grande gara, peccato per il doppio palo, avrebbe meritato più fortuna».



Avversario - Ballardini ha concluso parlando del Frosinone, ancora a secco di vittorie: «Fino all’ultimo sarà in lotta per la salvezza. Ha una rosa formata da buoni elementi, uscirà da questa situazione».