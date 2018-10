Ballardini: «Parma non bello da vedere ma efficace»

Il mister rossoblu ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-Parma

Genova - Conferenza stampa di mister Davide Ballardini in vista della partita di domani contro il Parma a Marassi. Sugli avversari: «Quando una squadra come il Parma ha qualche assenza in più ed è all'apparenza in difficoltà riesce spesso a trovare forze ed energie in più per dimostrare di essere competitiva. Squadra non bella da vedere ma efficace, attento e umile [...] Il Parma ha fatto una grande partita a Milano espugnando San Siro. Nel nostro campionato ogni partita è viva e non ci si può distrarre. Domani sarà importante la nostra prova».



Su una delle sorprese più piacevoli di questo inizio campionato: «Conoscevo Kouame, ma non mi aspettavo fosse così. Ha ancora ampi margini di miglioramento. E credo che li sfrutterà».



Sugli indisponibili: «Rolon e Lopez sono indisponibili. Romero tornerà con la prima squadra dalla prossima settimana».



Ha parlato anche della tenacia di Biraschi, rimasto in campo la scorsa partita nonostante l'infortunio: «Ha fatto come Lapadula un anno fa. È rimasto in campo nonostante il dolore e la frattura. Sono tutti segnali buoni, che devono esserci anche in ogni singolo allenamento».