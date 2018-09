Ballardini «Piatek non è quel giocatore che pensa solo al gol»

Sulla rabbia di Pandev:«uno stimolo per tutti gli altri»

Genova - L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Chievo. «Noi vogliamo sempre a tutti i costi una vittoria. Questa sera il primo tempo del Genoa mi è piaciuto. Nel secondo tempo siamo stati meno bravi nella gestione della palla e negli errori in disimpegno siamo stati bravi a recuperare la posizione».



Sul bomber polacco Piatek: «Piatek è straordinariamente bravo. C'è sempre. Non è quell'attaccante che pensa solo al gol. Fa tanto per i compagni quando si deve difendere. Un attaccante moderno e un giocatore con qualità non comuni».



Sulla rabbia di Pandev dopo la sostituzione: « Fa capire quanta voglia ci sia di giocare. Se ce l'ha Pandev, che potrebbe averne un po' meno diventa uno stimolo per tutti gli altri».