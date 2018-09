Ballardini: «Piatek sta vivendo un bel periodo»

Sul Frosinone: «mi aspetto una squadra rabbiosa»

Genova - La conferenza stampa dell'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, prima della partita di domenica contro il Frosinone al Benito Stirpe.



Sui ciociari, unica squadra a non aver ancora segnato un gol in campionato «Il Genoa deve sapere che affronterà una squadra rabbiosa e vogliosa di far bene. Loro hanno ottimi calciatori e molte motivazioni. Dobbiamo fare una partita di spessore, con attenzione [...] Dobbiamo essere squadra in ogni momento della partita perché è una trasferta delicata. Non so se faremo qualche cambiamento, siamo alla terza partita in sette giorni».



Sugli indisponibili per la trasferta: «Rolon per un fastidio, Lopez e Lapadula. Romero giocherà con la Primavera. Veloso è un calciatore svincolato, persona seria e di qualità che si sta preparando qui da noi».



Torna poi sullo stato di salute della squadra: «Il Genoa cresce nella gestione e nel possesso di palla. È un segnale forte che testimonia che tutta la squadra sta crescendo. Dobbiamo però migliorare nella conquista della palla».



Sul capocannoniere del campionato, Piatek: «Sta vivendo uno splendido periodo e deve imparare a convivere con la popolarità. Questi momenti vanno gestiti bene e credo che lui lo stia facendo. Siamo all'inizio: ha fatto tanto, ma è ancora nulla rispetto a tutta la stagione».



Infine una battuta su uno dei veterani della rosa che nelle prime gare ha dato un contributo importante: «Pandev dà grande qualità di gioco, ogni tanto pensiamo di preservarlo specie quando si giocano più partite consecutive. Sta molto bene fisicamente».