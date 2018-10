Ballardini: `Se non soffriamo da squadra è difficile fare punti`

Genova - "Nessuna partita è scontata, il Parma nonostante le assenze ha disputato una gara attenta e ha giocatori rapidi che ti possono mettere in difficoltà. Noi quando non scendiamo in campo da squadra soffriamo e non è la prima volta quest'anno": lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Davide Ballardini al termine della gara persa contro i ducali.



Sfida - "C'è da dire che dopo il pareggio del Parma Piatek ha colpito un palo e Criscito si è visto annullare un gol. Dopo sette partite abbiamo dodici punti ma forse con qualche errore in meno la situazione sarebbe diversa".



Cambi - Ballardini ha poi spiegato perché Rómulo e Pandev non sono scesi in campo: "Il primo ha avuto un piccolo fastidio mentre il secondo un problema alla schiena. Radu? Ha qualità ed è un ragazzo giovane, facciamolo crescere con calma".