Ballardini soddisfatto: «Turno superato ma è presto per i giudizi»

Genova - «Ottime premesse ma aspettiamo per dare i giudizi. Sicuramente c’è voglia di fare bene e partire nel migliore dei modi anche in vista dell’inizio di campionato. Calciomercato? Sicuramente qualcosa va fatto in uscita, non mi piace lasciare giocatori in tribuna»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Davide Ballardini ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria contro il Lecce in Coppa Italia.



Cambi - Il mister rossoblu si è soffermato sui moduli adottati durante la preparazione estiva: «Possiamo scendere in campo sia con un 3-5-2 che con un 3-4-2-1 ma l’importante è rimanere quadrati».