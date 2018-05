Ballardini: «Vogliamo regalare l´ultima gioia ai tifosi»

Il Genoa chiude in casa contro il Torino suo campionato

Genova - «Vogliamo una prestazione e un risultato che dia soddisfazione ai nostri tifosi. Sarà un bel test anche per noi con un Genoa leggero e spensierato, ma al contempo quadrato e umile»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini alla vigilia della partita contro il Torino in programma domani alle 15.



Campo - «L’anno prossimo non ripartiremo da zero perché cambierà poco e il metodo di lavoro sarà lo stesso. L’unica differenza sarà la condivisione di obiettivi e scelte tecniche iniziali. Perin giocherà regolarmente, poi se avrà un’opportunità importante per il futuro saremo felici per lui. La merita. Anche se per noi sarebbe bello se restasse».



Avversario - Ballardini ha poi parlato del Torino: «Ad inizio stagione aveva un obiettivo chiaro che era quello di competere per arrivare nei primi otto posti, poi hanno avuto problemi, ma hanno giocatori importanti. Quello di domani sarà un bel test anche per noi».