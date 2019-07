Barreca: «Felice di essere al Genoa e di tornare a giocare in serie A»

Genova - «Già a gennaio si era presentata la possibilità di venire al Genoa, poi non sono combaciate alcune cose e quindi è saltato tutto. Le due annate in Francia e in Inghilterra non sono andate come speravo ma mi sono servite per crescere sia dal punto di vista umano che mentale»: lo ha annunciato Antonio Barreca difensore del Genoa dal ritiro di Neustift.



Ruolo - «Sono felice di essere tornato e indossare la maglia di un grande club come il Genoa – ha aggiunto - Ruolo? Sono un quinto di sinistra ma posso giocare anche da esterno in una difesa a quattro. Stiamo lavorando molto in ritiro, il mister è molto preparato e ha le idee chiare in testa da trasmettere».