Barreto risponde a Caracciolo: la Samp impatta 1-1 contro il Salò

Giampaolo ha ruotato la rosa a sua disposizione. Nuovo test mercoledì

Genova - Si è chiusa 1-1 la seconda amichevole della Sampdoria a Ponte di Legno: l’avversario di turno per i blucerchiati è stato il Feralpi Salò che milita in Lega Pro. I gol son ostati messi a segno al 12’ del primo tempo a segno Caracciolo su calcio di rigore concesso per fallo di Murru su Parodi, mentre nella ripresa da Barreto che ha sfruttato al meglio un assist di Leverbe



Una partita che ha messo in evidenza la buona prova di Colley in coppia con Anderson oltre che di Caprari anche se l’attaccante non è riuscito a battere il portiere avversario. Ad assistere alla gara oltre un migliaio di tifosi. Mercoledì altro test contro il Padova promosso in serie B.