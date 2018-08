Bel Genoa a Marassi, Empoli battuto 2-1

Piatek e Kouame firmano la vittoria all'esordio stagionale

Genova - GENOA: Marchetti, Spolli, Biraschi, Zukanovic, Lazovic (72' Gunter), Romulo, Hiljemark (81' Bessa), Criscito, Pandev (54' Mazzitelli), Kouame, Piatek

Disponibili: Vodisek, Radu, Pereira, Lopez, Lakicevic, Rolon, Medeiros, Lapadula, Dalmonte



EMPOLI: Terraciano, Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli, Acquah, Capezzi, Krunic, Zajc, Caputo, La Gumina

Disponibili: Provedel, Fulignati, Brighi, Veseli, Michelidze, Traore, Bennacer, Pasqual, Untersee, Marcjanik, Ucan, Mraz



Arbitro: Marinelli



94' GOL DELL'EMPOLI, la rete dei toscani la segna Mraz



72' esce Lazovic, entra Gunter



65' l'Empoli ci prova con Zajc, uno dei pochi a crederci: nessun problema per la difesa del Genoa



58' grandissima azione personale di Piatek che porta palla per tutta la metà campo avversaria e poi conclude alto. Applausi per il polacco, rivelazione di questo inizio di stagione



54' Esce Pandev, al suo posto Mazzitelli



50' Ci prova La Gumina servito da Krunic, nulla di fatto



46' Nessuna sostituzione per Genoa ed Empoli, si riprende a giocare



FINE PRIMO TEMPO



44' boato a Marassi, finiti i 43 minuti di silenzio osservati in ricordo delle vittime del ponte Morandi



38' Antonelli è pericoloso ma la sua azione è fermata per fuorigioco



35' Occasione per il Genoa: sugli sviluppi di una punizione di Romulo Terracciano respinge nella zona di Spolli che cerca la conclusione che finisce fuori di poco



24' l'Empoli prova ad alzare la testa: Aquah cerca la porta dal limite dell'area, parata facile per Marchetti



17' RADDOPPIO DEL GENOA: ancora Criscito ispira gli attaccanti del Genoa, splendido servizio per Kouame che raddoppia



12' l'Empoli è pericoloso: calcio di punizione di Zajc, la palla si stampa sulla traversa



6' GOL DEL GENOA: cross di Mimmo Criscito e zampata vincente del "solito" Piatek, rossoblu in vantaggio



Si comincia, esordio stagionale per il Genoa



Prepartita dedicato al dolore per le vittime del ponte Morandi: nella Nord campeggia lo striscione del Genoa Club Vigili del Fuoco.