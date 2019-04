Belotti stende la Samp: a nulla è valsa la rete di Gabbiadini

Blucerchiati quasi mai in partita. Colley uscito anzitempo per infortunio

Genova - La Sampdoria perde lo scontro in chiave europea contro il Torino: all’Olimpico finisce 2-1 con la doppietta di Belotti per i padroni di casa e il gol di Gabbiadini al 37’ del secondo tempo.

Primo Tempo - Giampaolo attua poco turn over rispetto alla vittoria di sabato scorso contro il Milan: Bereszynski sulla destra al posto di Sala, Ramirez sulla trequarti e in attacco Gabbiadini al fianco di Quagliarella. Il Torino fa la partita al 33’ va in vantaggio meritatamente con Belotti bravo a sfruttare un cross di De Silvestri e a battere Audero. Al 40’ Giampaolo toglie Colley per infortunio e inserisce Tonelli ma la Sampdoria non c’è e i padroni di casa trovano il raddoppio nel recupero: è ancora Belotti a regalare una gioia ai suoi tifosi calciando il pallone alle spalle di Audero a sancire un grande primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa la musica non cambia, il Torino fa la partita e la Sampdoria fa fatica a trovare la via del gol. Giampaolo non si arrende e inserisce Defrel al posto di Ramirez per provare a riaprire una partita molto difficile. Al 37’ i blucerchiati trovano la rete con Gabbiadini bravo a infilare Sirigu in diagonale. Nel recupero il Doria prova a pareggiarla ma il Torino si difende bene e porta a casa la vittoria. Per la Samp uno stop da smaltire in fretta a partire da sabato sera quando al Ferraris arriverà la Roma. Giampaolo per l'occasione non avrà Bereszynski squalificato e dovrà valutare le condizioni di Colley usito anzitempo.