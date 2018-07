Bere spegne le candeline, ultimo compleanno a Genova?

La Sampdoria festeggia il compleanno di uno dei suoi migliori giocatori

Genova - La Sampdoria fa gli auguri a Bereszinsky che compie oggi 26 anni, ma il futuro del terzino sarà ancora a Genova? Bartosz Bereszynski è uno dei giovani talenti scovati dalla dirigenza blucerchiata, acquistato nel gennaio 2017 per due milioni dal Legia Varsavia, si è guadagnato il posto da titolare attraverso prestazioni convincenti ed ha attirato l'attenzione di molti club su di lui.



Richieste - In Italia Inter e Napoli su tutte hanno cercato di imbastire scambi per ottenere il terzino polacco, ma le offerte sono state ritenute insufficienti dalla società di Corte Lambruschini; Bere è un ingranaggio fondamentale nel sistema difensivo di Giampaolo e solo nel caso di una proposta irrinunciabile se ne potrebbe privare (non meno di 15 milioni). Per adesso è atteso - con gli altri polacchi Linetty e Kownacki - il 21 luglio a Ponte di Legno, dopo aver smaltito le fatiche mondiali.



ph dal profilo Instagram Uc Sampdoria