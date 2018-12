Bessa: «Dobbiamo fare punti in casa, non ci piace questa classifica»

Il centrocampista rossoblu ha parlato a margine della visita al Gaslini

Genova - Questa mattina il Genoa ha fatto visita all'Ospedale Gaslini di Genova, per fare gli auguri di Natale ai bambini presenti. A margine Daniel Bessa ha parlato con i cronisti: «La vittoria manca da tanto e abbiamo visto come sono andate le ultima partite. Dobbiamo riuscire assolutamente a fare punti in casa. In casa riusciamo a dare qualcosa in più: è successo l'anno scorso e sta succedendo anche quest'anno».



Sul rapporto con il nuovo mister, Cesare Prandelli: «Molto preparato, ci trasmette tranquillità e lavora in modo diverso dai suoi due predecessori. Mi dà molti consigli per migliorare». Infine sulla situazione di classifica: «Non ci piace stare lì, però guardiamo avanti e cerchiamo di migliorare la classifica».