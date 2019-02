Biraschi: «A Bologna ottimo punto ma non siamo ancora salvi»

Il difensore del Genoa ha parlato a margine dell'iniziativa "Una vita da social"

Genova - «Il pareggio contro il Bologna è stato fondamentale, abbiamo mantenuto le distanze da una diretta concorrente per la salvezza. Con l’arrivo di Prandelli la squadra ha trovato una sua identità e una sua tranquillità»: lo ha dichiarato a margine dell’iniziativa “Una vita da social”, il difensore del Genoa Davide Biraschi.



Singoli - Il calciatore rossoblu ha parlato dell’inserimento dei nuovi: «Sono arrivati con entusiasmo e si sono amalgamati al meglio nel gruppo, fondamentale per una squadra come la nostra».



Impegni - Domenica pomeriggio il Genoa sarà impegnato al Ferraris contro la Lazio. Biraschi ha parlato così della corsa salvezza: «La salvezza è ancora tutta da conquistare, dietro nessuno molla un centimetro e da parte nostra serve sbagliare il meno possibile. La Lazio è in lotta per conquistare un posto in Europa ma davanti al nostro pubblico vogliamo portare a casa punti».