Genova - «Non siamo entrati in campo scarichi, abbiamo soltanto trovato una squadra più forte di noi e in lotta per entrare in Europa League»: lo ha dichiarato in esclusiva a Radio Nostalgia il difensore del Genoa, Davide Biraschi, al termine del ko contro l’Atalanta.



Finale - «Fino all’ultimo faremo il possibile per chiudere al meglio il campionato – ha proseguito – anche se il nostro obiettivo è stato raggiunto».



Avversario - Biraschi ha poi spiegato cosa non ha funzionato: «Nel primo tempo l’Atalanta non ci ha fatto giocare, mentre nella ripresa dopo il gol abbiamo avuto qualche altra occasione per segnare ma c’è mancata la lucidità. Guardiamo alla prossima partita e pensiamo a lavorare sugli errori commessi».