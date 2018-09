Biraschi non si nasconde: «In trasferta subiamo troppi gol, c´è da lavorare»

Il difensore del Genoa ha analizzato la sconfitta contro la Lazio

Genova - «La Lazio ha sfruttato i nostri errori e ha trovato la vittoria. In trasferta stiamo subendo troppi gol e dobbiamo lavorare per evitare tutto ciò»: lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Nostalgia il difensore del Genoa Davide Biraschi al termine della sconfitta contro la formazione biancazzurra.



Difesa - «Quando si affrontano giocatori di valore – ha proseguito – non si possono concedere spazi perché possono fare male in qualsiasi momento».



Partita - Biraschi ha poi concluso: «Mercoledì si torna in campo e vogliamo trovare il riscatto. Il Chievo è un avversario tosto ma è fondamentale fare punti».