Biraschi: «Orgoglioso e fiero di annunciare il mio rinnovo con il Genoa»

Il Genoa prolunga il contratto del difensore fino al 2022

Genova - Davide Biraschi, difensore classe '94, si è guadagnato sul campo il rinnovo del proprio contratto fino al 2022 (il precedente scadeva nel 2021). Giocatore duttile che può adattarsi in ogni ruolo della difesa, è stato titolare fisso nella seconda parte di stagione.

Biraschi ha condiviso con tifosi la gioia per il rinnovo, attraverso un post su Instagram:

«E il sogno continua! Sono carichissimo, orgoglioso e fiero di annunciare il mio rinnovo con il Genoa! Un grande ringraziamento alla società e ai tifosi per la fiducia riposta in me. Da parte mia posso garantire che per questa gloriosa maglia verserò sempre fino all’ultima goccia di sudore che ho in corpo. Sempre forza Genoa»



ph dal post di Instagram