Il difensore del Genoa ha partecipato alla presentazione del nuovo logo della società

Genova - «La salvezza non è matematica ma possiamo scendere in campo più tranquilli rispetto all’anno scorso. Sarebbe bello vincere tutte le partite che rimangono da qui alla fine del campionato»: lo ha dichiarato il difensore del Genoa, Davide Biraschi, presente ai parchi di Nervi per la presentazione del nuovo logo del Genoa nelle celebrazioni dei 125 anni della società.



Avversario - Domenica alle 15 il Genoa andrà a fare visita all’Atalanta allenata da Gasperini. Così Biraschi: «Affronteremo un avversario fortissimo e in lotta per un posto in Europa. Però noi andremo lì a fare la nostra gara senza timori».



Futuro - Davide Biraschi piace molto in serie A, lo seguono sia Atalanta che Sassuolo. Il difensore del Genoa però non ci pensa: «Sono orgoglioso di indossare questi colori. La mia testa è rivolta a queste ultime partite, il resto conta poco».