Bizzarri sul derby: «Sarà diverso, in questo momento la città non può dividersi»

Genova - «Sarò un derby diverso» così Luca Bizzarri, presidente della fondazione del Palazzo Ducale di Genova, parlando a Primocanale durante la presentazione della mostra “Paganini Rockstar”. L'attore, di dichiarata fede rossoblu, continua: «Per me non ci sarà quell’astio sportivo, quell’accanimento del passato. In questo momento la città non può dividersi anche per il calcio. Non sono ecumenico e tanto meno sono per il "volemose bene"». E conclude: «Veniamo dall’immagine di un tifoso genoano e da un sampdoriano sul ponte e spero che continuino a prendersi per mano. Poi quando torneremo tranquilli, torneremo a prenderci in giro così come abbiamo fatto fino ad ora».