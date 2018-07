Bizzarri sul mercato del Genoa: «Speriamo di soffrire meno rispetto al passato»

Genova - «I giudizi sul mercato bisogna darli a metà agosto quando chiude, adesso è troppo presto»: così Luca Bizzarri, presidente di Palazzo Ducale parlando della campagna acquisti del Genoa, di cui è tifoso.



Campionati - «Il Genoa è da undici anni in A e spero che ci rimarrà ancora per molto tempo. Mi auguro però – ha aggiunto che questo sia un campionato più tranquillo rispetto agli anni passati».



Rivalità - Bizzarri ha poi ha concluso: «Genova merita di avere in A sia il Genoa che la Sampdoria perché come città conta tanto e spero sia così anche in futuro».