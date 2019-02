Bologna - Genoa 1-1. Grifone indenne al Dall´Ara

Genova - Bologna: Skorupski; Gonzalez, Danilo, Mbaye; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Edera; Destro, Palacio. All. Mihajlovic. A disp: Santurro, Calabresi, Dijks, Helander, Svanberg, Nagy, Donsah, Dzemaili, Krejci, Sansone, Santader, Falcinelli.



Genoa: Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Lazovic, Sanabria, Kouame. A disposizione: Marchetti, Jandrei, Pereira, Pezzella, Lakicevic, Candela, Rovella, Bessa, Dalmonte, Pandev, Schafer. Allenatore: Cesare Prandelli.



Arbitro: Rocchi di Firenze



Primo Tempo

3' Tiro di Veloso alto sopra la traversa



7' Destro di Poli largo



14' Cross di Palacio dalla sinistra, Criscito libera l'area mandando in corner. Dagli sviluppi di calcio d'angolo libera la difesa del Genoa



17' Gol Bologna Destro anticipa Radu e insacca di testa



22' Punizione battuta da Edera, Veloso di testa manda in corner



24' Edera si libera di un avversario e mette in area di rigore, Gunter anticipa Destro pronto a calciare



31' Sanabria calcia di sinistro, Skorupski respinge



32' Testa di Sanabria para il portiere del Bologna



33' GOL GENOA Angolo per i rossoblu e Lerager di testa batte Skorupski



42' Cross di Lerager troppo lungo, Veloso non controlla



44' Bologna pericoloso ma la difesa del Genoa tiene



46' Finisce qui il primo tempo



Secondo Tempo

4' Tiro di Edera dal limite dell'area, Radu c'è e respinge



12' Giallo a Palacio per fallo in mezzo al campo



14' Fuori Destro, dentro Santader



18' Radu ancora in difficoltà, ci pensa un suo compagno a liberare l'area



22' Testa di Kouamè, Skorupski manda in corner



23' Sinistro di Criscito, palla fuori di poco



29' Tiro dalla distanza di Veloso, palla larga



34' Fuori Veloso, dentro Bessa



35' Santader a lato, Bologna ancora pericoloso



38' Fuori Lazovic, dentro Pereira



40' Sinistro di Soriano, palla alta



41' Traversa colpita da Danilo



43' Radu strepitoso su girata di Danilo



45' Fuori Kouamè, dentro Pezzella



50' Finisce 1-1 tra Bologna e Genoa