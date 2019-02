Bologna - Genoa, Prandelli: «In campo per prendere i tre punti»

Qualche dubbio di formazione per il tecnico del Genoa

Genova - «Dobbiamo scendere in campo per vincere, senza fare nessun calcolo. Il Bologna viene dalla vittoria a San Siro contro l’Inter e sarà carico, quindi bisogna pressarlo dal primo all’ultimo minuto per metterlo in difficoltà»: così l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della gara in programma alle 12.30 allo stadio Dall’Ara contro la formazione felsinea.



Singoli - Prandelli perde Romero per squalifica ma ritrova Rolon che potrebbe giocare con Bessa. Proprio su questo argomento Prandelli risponde così: «Dobbiamo decidere come giocare, ho cinque centrocampisti che si possono integrare al meglio in mezzo al campo. Fino all’ultimo mi riservo i dubbi perché non voglio dare nessun tipo di vantaggio agli avversari».



Condizioni fisiche «Sturaro ha bisogno di guarire con calma, per noi è fondamentale mentre Gunter sta bene, ha superato i problemi fisici. Infine Sanabria è un attaccante di qualità ma deve continuare a lavorare con grande attenzione».



Questi i giocatori selezionati. Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Rolon (18), Pandev (19), Candela (20), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Rovella (65), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97), Schafer (99).