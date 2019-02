Bologna - Genoa, Prandelli: «Ottimo punto contro un avversario difficile»

Il mister rossoblu soddisfatto del pareggio conquistato

Genova - «Punto fondamentale per la nostra classifica. Il Bologna è un avversario difficile da affrontare composto da uomini in grado di metterti in difficoltà»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della sfida finita 1-1 contro la formazione felsinea.



Lavoro - «Ci sono tanti aspetti da migliorare ma la squadra sta lavorando bene. Dopo il gol subito è stato fondamentale restare in partita e trovare il pareggio prima del termine dei 45 minuti».



Singoli - Prandelli ha poi parlato così di alcuni elementi scesi in campo: «Radu è stato bravo a non demoralizzarsi dopo il gol e nel finale ha salvato il risultato mentre sono contento anche della prova degli altri a partire da Veloso chiamato in causa all’ultimo al posto di Rolon».