Bologna - Genoa, Prandelli: «Senza calcoli, in campo per prendere i tre punti»

Qualche dubbio di formazione per il tecnico del Genoa

Genova - «Dobbiamo scendere in campo per vincere, senza fare nessun calcolo. Il Bologna viene dalla vittoria a San Siro contro l’Inter e sarà carico, quindi bisogna pressarlo dal primo all’ultimo minuto per metterlo in difficoltà»: così l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della gara in programma alle 12.30 allo stadio Dall’Ara contro la formazione felsinea.



Singoli - Prandelli perde Romero per squalifica ma ritrova Rolon che potrebbe giocare con Bessa. Proprio su questo argomento Prandelli risponde così: «Dobbiamo decidere come giocare, ho cinque centrocampisti che si possono integrare al meglio in mezzo al campo. Fino all’ultimo mi riservo i dubbi perché non voglio dare nessun tipo di vantaggio agli avversari».



Condizioni fisiche «Sturaro ha bisogno di guarire con calma, per noi è fondamentale mentre Gunter sta bene, ha superato i problemi fisici. Infine Sanabria è un attaccante di qualità ma deve continuare a lavorare con grande attenzione».