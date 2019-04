Bologna - Samp, Giampaolo: «C´è rabbia ma non è finita per l´Europa»

Il mister della Sampdoria ha commentato la pesante sconfitta contro il Bologna

Genova - «Una sconfitta che ci ridimensiona»: lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al canale ufficiale della società commentando la pesante sconfitta contro il Bologna.



Gara - «Nel primo tempo non abbiamo fatto male, mentre nel secondo abbiamo preso due gol su palla inattiva e un terzo per un infortunio di Audero. Diciamo che stavolta non c'erano i margini per riaprire la gara».



Obiettivo - Giampaolo ha poi parlato del cammino per l'Europa: «Non è finita, ci sono ancora le possibilità per raggiungerla. Contro la Lazio non dobbiamo però sbagliare»