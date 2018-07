Borriello: «l´anno scorso vicino al Genoa»

Borriello ha parlato in esclusiva alla Gazzetta

Genova - Marco Borriello ha rilasciato un'intervista - presente nella Gazzetta dello Sport di oggi - in cui chiarisce alcuni passaggi dei suoi ultimi due anni di carriera passati tra Cagliari e Spal. Non nasconde l'amarezza per la stagione in Sardegna nonostante gli ottimi risultati individuali: «Lasciai Cagliari perché il presidente Giulini si comportò malissimo con me. Nel contratto avevo un bonus legato ai gol, verso aprile ero a quota 16 [...] il ds Capozucca un giorno venne da me in lacrime facendomi vedere un sms del presidente che diceva di farmi uscire a fine primo tempo della gara col Pescara, dove tra l’altro mister Rastelli non mi fece far battere un rigore lasciandolo a Joao Pedro, tra i fischi del pubblico. Litigai anche con lo stesso Joao Pedro negli spogliatoi a Sassuolo, venendo alle mani». Esonerato Capozzucca all'attaccante venne proposto un contratto diverso e lui chiese la cessione.

L'estate scorsa, prima di arrivare a Ferrara, «ero a buon punto con Bologna, Olympiakos, Brescia e Genoa, stavo per decidere con una di loro ma alla fine ecco la Spal».