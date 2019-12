Brutto derby deciso da Gabbiadini: Sampdoria batte Genoa 1-0

Genova - Genoa Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Sanabria Pinamonti. All. Thiago Motta. A disp: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, Sturaro, El Yamiq, Jagiello, Favilli, Ankersen, Cleonise, Rovella.



Sampdoria: Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri. A disp: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Regini, Caprari, Rigoni, Maroni, Murillo, Gabbiadini, Leris.



Arbitro: Doveri



Il derby lo decide Manolo Gabbiadini con un tiro all’angolino e la Sampdoria batte il Genoa 1-0: una partita brutta giocata con la paura addosso da parte le squadre per il risultato del pomeriggio ottenuto dal Brescia contro il Lecce.



Motta perde Sturaro nel riscaldamento e lancia Sanabria, mentre Ranieri si affida a un 4-4-1-1 con Ramirez dietro Quagliarella. Un primo tempo con pochissime emozioni e tanto agonismo che Doveri deve placare tirando fuori i cartellini per Ghiglione, Cassata e Vieira. L’unico pericolo dalla parte di Audero è di Sanabria che di testa manda fuori. Nel finale il tecnico della Sampdoria perde Ekdal per infortunio e al suo posto spazio a Murillo. Nella ripresa la musica non cambia con i due tecnici che cercano forze fresche dalla panchina: se Motta si affida a Jagiello, Ankersen e Cleonise al posto di Schone, Pajac e Criscito, Ranieri toglie Ramirez e Quagliarella e lancia Gabbiadini con Caprari. Al 69’ Criscito impegna Audero su punizione ma il portiere doriano respinge. All’85’ arriva il gol vittoria con Gabbiadini che riceve da Linetty bravo a rubare palla a Ghiglione e a battere Radu all’angolino. Passano tre minuti e Caprari cerca il raddoppio ma la palla termina alto. Il Genoa attacca con la forza della disperazione ma non basta, la Sampdoria può festeggiare. Una vittoria che lancia i blucerchiati a 15 punti e il Genoa al penultimo posto. Mercoledì la Sampdoria se la vedrà con la Juventus impegnata in Supercoppa, il Genoa andrà domenica a Milano contro l’Inter.