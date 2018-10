Buona prova della Samp a San Siro ma non basta: il Milan vince 3-2

A segno Saponara e Quagliarella, mentre out per infortunio Murru e Defrel

Genova - La Sampdoria cede 3-2 al Milan dopo una buona partita: a segno nel primo tempo per i blucerchiati Saponara e Quagliarella. Per la formazione di Giampaolo da registrare il doppio infortunio occorso a Murru e Defrel che verranno valutati nei prossimi giorni.



Primo Tempo - Il Milan parte forte e al 5’ ci prova con Higuain ma il suo tiro termina sull’esterno. Al 17’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Suso dalla destra trova Cutrone in area di rigore che di testa batte Audero. Al 21’ arriva però il pareggio della Sampdoria: Quagliarella imbecca Saponara che con un destro a giro infila il pallone all’angolino alle spalle di Donnarumma. Al 29’ Giampaolo deve effettuare il primo cambio con Sala al posto di Murru fermato da un problema fisico. Al 31’ la Sampdoria va in vantaggio con Quagliarella che in controbalzo, su assist di Saponara, batte di potenza Donnarumma. Il vantaggio però dura poco per al 36’ Higuain su passaggio di Cutrone trova il gol che chiude un primo tempo ricco di emozioni.



Secondo Tempo - Nella ripresa il Milan controlla e quando attacca fa male: al 2’ ci prova Higuain ma Audero devia in due tempi e poi Suso ma il portiere doriano c’è. Al 15’ Giampaolo deve effettuare il secondo cambio forzato: Defrel ha un problema muscolare e chiede il cambio, al suo posto Giampaolo inserisce Kownacki. Al 17’ arriva il vantaggio firmato dall’attaccante spagnolo bravo a infilare all’angolino con Audero che non può fare nulla. Nel finale la Sampdoria cerca il 3-3 ma rischia di subire anche il 4-2 con Laxalt che fallisce una doppia occasione davanti al portiere blucerchiato. Finisce qui, la Sampdoria esce da San Siro con zero punti ma al termine di una buona gara. Domenica alle 15 al Ferraris la sfida contro il Torino dove Giampaolo rischia di avere out sia Murru che Defrel.