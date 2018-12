Cagliari - Genoa, partita la prevendita

Genova - Il Cagliari Calcio ha reso note le modalità per acquistare i tagliandi settore ospiti per la partita in calendario mercoledì 26 dicembre alla Sardegna Arena con inizio alle 15. L’incontro sarà valido per la diciottesima giornata di campionato.



Punti Vendita – I biglietti del settore ospiti (distinti laterali) sono in vendita fino alle ore 19 del 25/12/2018 presso i punti vendita Ticket One: https://locator.ubiest.com/storeLocator/customers/lottomatica/punti-vendita/lis/ .



Prezzo Biglietti – Il costo di un singolo tagliando intero è di 25€ + la prevendita.



Modalità di acquisto – Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un valido documento d’identità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di biglietto.



Restrizioni alla vendita – Non è necessaria alcuna tessera del tifoso. Rimane il divieto del cambio nominativo dei tagliandi acquistati per il settore ospiti.



Cambio Nominativo: In base alla determinazione del Ministero degli Interni, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 26/2017 del 2 agosto 2017, per i titoli di accesso del settore ospiti non è consentito il cambio nominativo.



Posti auto: Il settore ospiti della Sardegna Arena dispone di 40 posti auto e 5 posti bus. Il Cagliari Calcio informa che, all’atto dell’acquisto del Ticket, occorrerà prenotarne l’utilizzo. La richiesta deve essere inoltrata a slo@cagliaricalcio.com.