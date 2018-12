Cagliari - Genoa, Prandelli: «Vogliamo regalare un´altra gioia ai nostri tifosi»

Il mister rossoblu non ha ancora scelto di mandare in campo

Genova - «C’è poco tempo per riposare e quindi è necessario recuperare tutte le energie per arrivare al meglio alla prossima partita contro il Cagliari. Incontriamo un avversario che sta facendo molto bene e in casa è sempre temibile»: così l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli a due giorni dalla partita contro i sardi in programma mercoledì alle 15.



Scelte - Il mister rossoblu ha poi spiegato che potrebbero esserci cambi rispetto alla sfida contro l’Atalanta: «In questi due allenamenti le idee saranno più chiare, poi il 26 mattina stilerò la formazione. Ho un gruppo di ragazzi che si sta allenando bene e che mi mette sempre in difficoltà. Lazovic? E’ un ragazzo che mi piace molto perché ha visione di gioco e poi durante la settimana trasmette entusiasmo al resto dei ragazzi».



Boxing Day - La serie A come il calcio inglese scende in campo il 26 dicembre. Così Prandelli: «I calendari vengono stilati a luglio e quindi sappiamo le gare che ci aspettano. Scenderemo in campo per regalare una gioia ai nostri tifosi a cui auguro un sereno Natale».