Cagliari - Samp 0-0. Il Doria spreca un penalty, finisce qui

Genova - Cagliari: Cragno; Srna, Klavan, Pisacane, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. All. Maran. A disp: Aresti, Daga, Rafael, Andreolli, Faragò, Pajac, Romagna, Bradaric, Dessena, Ionita, Cerri, Sau



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Sala, Jankto, Linetty, Tavares, Ferrari, Tonelli, Stijepovic, Rolando, Kownacki.



Arbitro: Rocchi di Firenze



Primo Tempo

3' Srna mette in area di rigore dove c'è Pavoletti che di testa manda fuori



4' Gol di Joao Pedro ma è fuorigioco



6' Barella di ginocchio, palla alta



8' Joao Pedro di testa, palla lontano dai pali di Audero



15' Ramirez disturbato al momento del tiro calcia sul fondo



22' Ammonito Cigarini per gioco scorretto



24' Srna calcia alto sopra la traversa



30' Bereszynski atterra Joao Pedro, è giallo



34' Farias di testa, Audero c'è e respinge



42' Samp mai pericolosa dalle parti di Cragno



46' Finisce il primo tempo Cagliari e Samp



Secondo Tempo

2' Sinistro di Murru a lato



3' Conclusione di Defrel fuori



6' Tiro a giro di Quagliarella, è corner



9' Destro a giro di Farias, palla che si stampa sul palo. Poi Srna sulla ribattuta manda alto



10' Defrel calcia, Cragno respinge



12' Barreto mette in mezzo in area di rigore e Defrel in tuffo colpisce la traversa



18' Quagliarella di testa ma la palla termina a lato



22' Destro di Ekdal a lato



28' Linetty a giro, è traversa



31' Giallo a a Praet



35' Fuori Praet, dentro Jankto



40' Ultimo cambio per la Samp, fuori Quagliarella e al suo posto Kownacki



45' Calcio di rigore per la Sampdoria per atterramento di Kownacki



47' Rigore sbagliato dalla Samp con Kownacki



48' Finisce qui, la Sampdoria pareggia 0-0 ma spreca un penalty nel recupero