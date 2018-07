Campagna abbonamenti, lunga fila davanti al Genoa Store

Iniziata il 16 luglio la prima fase della campagna abbonamenti del Genoa

Genova - Lunga fila davanti al Genoa Store per i tifosi che vogliono rinnovare il proprio abbonamento. Ricordiamo la campagna abbonamenti rossoblu, iniziata ieri, con la prima fase riservata agli aventi diritto alla prelazione.

Riepilogo dei prezzi della prima fase degli abbonamenti:

Tribuna Centrale – Intero 1000, Rosa 800, Under18 100

Tribuna Laterale – Intero 750 euro, Rosa 650, Under 18 100

Distinti – Intero 250, Rosa 200, Under 18 100, Over 65 125 euro (solo terzo anello)

Gradinata Nord – Intero 210, Under 18 100

Gradinata Sud – Intero 190, Rosa 120, Under 18 100, Over 65 120

Settore 5 – Intero 210, Rosa 120, Under 18 100, Over 65 120

Settore 5 Family (padre, madre, figlio U.14) – Intero 100, Rosa 100, Under14 50

Settore 5 Forze dell’Ordine – Intero 100