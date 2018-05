Campionati Italiani Apnea Indoor: l´USS Dario Gonzatti Terza Società in Italia

Genova - Grande risultato per l'USS Dario Gonzatti Apnea di Genova che, in pochi anni, scala la classifica nazionale aggiudicandosi il terzo posto tra oltre le 30 società che hanno partecipato agli ultimi Campionati Italiani di Apnea Indoor (Torino dal 18 al 20 maggio 2018). La Gonzatti porta a casa 6 ori, 4 bronzi e molte ottime prestazioni in diverse delle discipline previste dal campionato. In particolare, da segnalare la conquista di 3 record del mondo e uno italiano, nella disciplina apnea endurance, da parte di Martina Mongiardino e Angelo Sciacca, record che confermano la loro supremazia in questo tipo di gare.



Sempre nelle competizioni apnea endurance sono stati vinti 2 bronzi da Federica Cannas e uno da Matteo Rum, portando la Gonzatti ai vertici italiani di questa disciplina. Mentre nella competizione di apnea statica sono stati conquistati due ori: il primo da Cinzia Calapai (con un tempo di 5 minuti e 05 secondi) e il secondo da Luca Guglielmino (con un tempo di 7 minuti e 34 secondi). Ancora una medaglia per Martina Mongiardino che nella disciplina apnea senza attrezzi (rana sub) conquista un terzo posto con una distanza di 129m. Infine segnaliamo l'ottima prestazione di Luca Guglielmino che nella gara apnea con pinne si classifica al quarto posto con una distanza di 200m.