Genova - Sabato 1° giugno, in corso Italia, la Superba torna capitale dell'atletica tricolore. A rinnovare i fasti degli anni Settanta e Ottanta saranno i Campionati Italiani Master su strada 10 chilometri presentati questa mattina a Palazzo Tursi.



Dalle ore 15, oltre 1200 atleti provenienti da quasi tutte le regioni si sfideranno dai bagni San Nazaro alla chiesa di Boccadasse gareggiando su un circuito di tre giri (per l'occasione chiuso al traffico) che unisce gli aspetti tecnici a quelli panoramici. Le partenze saranno suddivise in quattro batterie. La maratoneta Emma Quaglia sarà fra le protagoniste della corsa che avrà in Stefano Mei, campione europeo dei diecimila metri nel 1986, il suo testimonial d'eccezione.



La corsa, patrocinata dal Comune di Genova, vale come campionato italiano individuale e societario per le categorie dai 35 anni in su. Sono previsti premi alle prime otto società classificate e ai primi dieci classificati per ogni categoria. L’organizzazione è stata condivisa dalla Fidal Liguria e da un trio di società: Delta Spedizioni, Gruppo Città di Genova e Podistica Peralto.



«Ringrazio la Fidal per avere regalato alla città una manifestazione così bella e di così alto valore sportivo - dichiara Stefano Anzalone, consigliere delegato allo Sport -. Da parte dell'amministrazione comunale c’è sempre massimo sostegno e partecipazione verso tutti gli eventi che sappiano promuovano al meglio l’immagine di Genova anche sotto il profilo del turismo sportivo il cui valore, anche a livello internazionale, è diventato sempre più importante».