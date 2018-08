Canottaggio, Garibaldi e Pelloni ai Mondiali Universitari di Shangai

Genova - A Shangai, da venerdì a domenica prossimi, si svolgeranno i Mondiali Universitari. La Liguria sarà ben rappresentata grazie al sanstevese Federico Garibaldi (Elpis Genova) e alla genovese Bianca Laura Pelloni, cresciuta nello Speranza Pra' e attualmente tesserata per il CC Saturnia di Trieste.



Garibaldi, 24 anni a ottobre, è il veterano azzurro per quanto concerne il canottaggio universitario. E' al terzo Mondiale di categoria dopo Gravelines 2014, argento nel doppio Senior maschile, e Poznan 2016 (quarto in singolo), oltre ad aver partecipato anche alle Universiadi di Chungju del 2015 (sesto nel doppio Pesi Leggeri) e ad aver conquistato, nel Coastal Rowing, due titoli mondiali insieme al fratello Francesco. A Shangai, Federico sarà impegnato nel 4 senza e nell'otto. Pelloni è reduce dal bronzo ai Mondiali Under 23 nel 2 senza Pesi Leggeri, specialità in cui sarà impegnata anche a Shangai sempre con la compagna Zerboni. Bianca Laura sarà all'opera anche nel 4 senza Pesi Leggeri.