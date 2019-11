Caprari di testa e la Samp sbanca Ferrara: Spal battuta 1-0

Genova - Spal: Berisha, Tomovic Vicari, Igor, Strefezza, Valoti, Murgia, Kurtic, Reca, Petagna, Moncini. All. Semplici. A disp: Letica, Thiam, Felipe, Salamon, Cionek, Sala, Mastrilli, Valdifiori, Missiroli, Jankovic, Floccari, Paloschi.



Sampdoria: Audero, De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. All. Ranieri. A disp: Falcone, Murillo, Bereszynski, Augello, Chabot, Linetty, Barreto, Bertolacci, Leris, Caprari, Rigoni, Ramirez, Quagliarella.



Arbitro: Daniele Chiffi



Caprari al 91’ di testa supera Strakosha e la Sampdoria batte 1-0 la Spal: per i blucerchiati è il primo successo lontano dal Ferraris dopo nove mesi e un inizio di stagione difficile. Con questo risultato la formazione doriana sale a 8 punti raggiungendo il Genoa. Ranieri decide di lanciare Thorsby a centrocampo insieme ad Ekdal, Vieira e Jankto con il duo d’attacco composto da Gabbiadini e Bonazzoli con Quagliarella non al meglio in panchina. La prima occasione è della Sampdoria al 3’ ma Gabbiadini calcia sul fondo. Passano tre minuti e ci prova De Paoli dalla distanza a battere Strakosha ma il pallone termina fuori. I padroni di casa reagiscono e tra il 16 e il 19’ cercano la via del gol senza inquadrare la porta. Al 24’ la più nitida palla gol della partita è della Spal con Reca che prima trova la deviazione di Audero e poi calcia fuori anticipato da Ferrari. Al 32’ ci prova Bonazzoli senza ma il pallone finisce a lato. Finisce così il primo tempo.



La ripresa scivola via con poche emozioni ma alla fine è la Sampdoria a portare a casa il risultato: Ranieri toglie Gabbiadini e Bonazzoli e inserisce prima Ramirez e nei minuti di recupero Caprari. Proprio da una loro giocata arriva la vittoria fondamentale per il morale e per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Al 91’ De Paoli si invola sulla destra e mette in mezzo all’area di rigore dove Ramirez di testa passa a Caprari che batte Strakosha. E’ la rete della liberazione e il secondo gol arrivato nei minuti di recupero dopo la sfida pareggiata mercoledì contro il Lecce al Ferraris. Per la Sampdoria domenica alle 15 ci sarà la sfida contro l’Atalanta al Ferraris dove in attacco ci sarà Muriel e forse Zapata.