Caprari sul gol «Avevo Murru alle spalle che mi chiamava la palla, ma...»

L'attaccante racconta il gran gol contro la Fiorentina

Genova - Gianluca Caprari, l'autore del gol che permesso alla Samp di pareggiare in una difficile partita contro la Fiorentina, ha parlato in mixed zone della gara appena conclusa. «Nel primo tempo hanno avuto molte occasioni loro, nel secondo tempo abbiamo fatto bene».



Sul gol: «Avevo Murru alle spalle che mi chiamava la palla, ma l'avevo sul destro, sono rientrato e ho calciato sul secondo palo».



Infine sul prossimo impegno contro l'Inter: «Ci sono tante partite ravvicinate e ci sarà spazio per tutti. L'Inter è una grande squadra e arriveranno con entusiasmo dopo la vittoria in Champions. Dobbiamo essere bravi noi a giocare come sappiamo. Il pubblico sarà il nostro 12^ uomo in campo, come sempre »