Cassano «Io voglio la Serie A, perché sono da A»

Fantantonio ha parlato della sua voglia di tornare sul rettangolo verde e competere ad alti livelli

Genova - Antonio Cassano ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro, tanta voglia di tornare a competere in A, dopo "l'abbandono" di un progetto che non lo convinceva a Verona l'anno scorso. «Ho ricevuto tante offerte dalla Serie A e dalla B, ma ancora nulla di convincente. Non voglio andare da una parte per provare a non retrocedere. Voglio andare dove c'è un progetto vero», le sue parole che escludono un suggestivo ritorno al Bari, che ripartirà dalla D.

«Io voglio la Serie A, perché sono da A. [...] Io non sono mai stato seriamente infortunato, sono in perfetta salute e voglio giocare dove merito. L'unico problema era la testa, ma grazie ai miei figli ho imparato a metterla a posto: voglio trasmettere loro l'immagine di un padre forte e responsabile».



Sul suo stato di forma: «Peso 82 kg, neppure a vent'anni pesavo così poco... Di solito arrivavo in ritiro sugli 85-86, per poi giocare con 83,5-84 chili addosso. Se solo avessi ascoltato Totti e il suo preparatore, sarei ancora ad altissimi livelli».



Riguardo ad un suo possibile futuro dopo aver appeso le scarpette al chiodo: «Torno a casa e a settembre vado a Coverciano: studierò da ds, voglio rimanere in questo settore»