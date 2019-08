Cessione Samp, Ferrero: «Nel calcio gli affari non si fanno, Vialli dia il valore giusto»

Genova - «Non vedo l'ora che questa telenovela finisca perché, in un modo o nell'altro, se non siamo d'accordo sul prezzo non si farà nulla. Vorrà dire che i suoi investitori non amano la Sampdoria oppure vogliono fare gli affari e nel calcio non si fanno mai»: lo ha detto a Sky Sport il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero parlando della firma della lettera d'intenti con il Gruppo Vialli im merito alla vendita del club.



Società - «Sarò molto felice se Vialli deciderà di parlare con gli investitori al suo fianco per dare il giusto valore alla Sampdoria che l'ho diminuito considerando il suo nome e gli insulti che ho preso dai tifosi. Ci dobbiamo incontrare e dobbiamo mettere a posto il valore della Sampdoria, ma se non c'è i tifosi possono anche insultarmi».