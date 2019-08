Cessione Samp, Ferrero: «Se mi danno un euro di meno salta tutto»

Genova - «Cessione Samp? Non so niente, si tratta di una barzelletta estiva. Voi parlate con qualcuno che vi dà informazioni non veritiere»: lo ha annunciato il presidente del club Massimo Ferrero intercettato a Milano.



Passaggio - Il numero uno doriano su Vialli: «I tifosi si illudono che possa fare chi sa cosa, io sono contento di dargli la Samp ma deve dire ai suoi investitori che io ho fissato un prezzo, o mi danno tutti i soldi o non si fa nulla. Tutti dicono che mollo ma non sanno che Ferrero non barcolla».