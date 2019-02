Chievo - Genoa, Prandelli: «E´ la gara dell´anno, non va sbagliata»

Il mister rossoblu suona la carica in vista della trasferta al Bentegodi

Genova - «La sfida contro il Chievo è la più importante di questo campionato. Vogliamo dare continuità agli ultimi risultati e raggiungere al più presto la salvezza»: lo ha affermato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della sfida al Bentegodi in programma domani alle 15.



Avversario - La formazione allenata da Domenico Di Carlo è ultima in classifica ma il mister rossoblu è cauto: «La classifica del Chievo non è veritiera. Affrontiamo un avversario che ha disputato ottime partite e non si è mai fatto sottomettere. Ha fermato anche squadre di livello (Napoli e Inter), quindi servirà attenzione e calma per portare a casa la vittoria».



Singoli - Prandelli ha poi parlato di alcuni giocatori partendo da Sturaro: «Sta meglio e per ritrovare la gamba giocherà con la Primavera. Pandev invece è un giocatore che può darci una mano sia all’inizio che a gara in corso ma per far sì che possa esprimere al meglio le proprie potenzialità serve compattezza. Per il resto non ci sono novità dall’infermeria».