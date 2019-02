Genova - «Non solo deluso per il punto conquistato, partite del genere aiutano a crescere. Forse c’è mancato qualcosa nelle ripartenze ma lavoriamo durante la settimana per migliorare»: lo ha affermato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Chievo.



Cammino - «La salvezza non è ancora stata raggiunta e quindi c’è da lottare. Abbiamo affrontato un avversario che ha puntato molto sull’aspetto agonistico ma siamo sempre stati in partita e alla fine abbiamo portato via un punto».