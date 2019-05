Chievo - Samp 0-0. Caprari al posto di Gabbiadini

Genova - Chievo: Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris, Diousse, Jaroszynski; Vignato; Pellisier, Stepinski. All. Di Carlo. A disp: Caprile, Tomovic, Andreolli, Norecka, Frey, Tasanijevic, Kiyne, Burrochaga, Hetemaj, Piazon, Meggiorini, Pucciarelli.



Sampdoria: Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares; Ekdal, Praet, Linetty; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo. A disp: Audero, Krapikas, Vieira, Saponara, Sala, Barreto, Ramirez, Jankto, Caprari, Sau, Tonelli, Trimboli.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Primo Tempo

8' Diousse calcia, palla fuori



11' Annullato gol a Leris per fuorigioco



14' Destro di Ekdal, palla a lato



16' Sinistro di Defrel, para Semper



21' Pellissier imbecca Stepinski che però non si coordina al meglio e la palla finisce fuori



30' Sinistro di Pellissier, palla che termina sul fondo



36' Quagliarella calcia, Cesar respinge



40' Brutto fallo di Barba su Defrel, Aureliano estrae il rosso



42' Destro di Praet, è angolo



44' Destro a giro di Vignato, palla sopra la traversa



45' Saranno 4' i minuti di recupero



47' Fuori Leris, dentro Hetemaj



49' Tiro di Gabbiadini, Sempre manda in corner



50' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

3' Destro di Defrel, Semper manda in corner



11' La Samp cerca il gol del vantaggio ma manca la precisione



17' Fuori Gabbiadini, dentro Caprari