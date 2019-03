Cinquina Samp al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 5-3

A segno i tre attaccanti oltre a Praet e Linetty

Genova - La Sampdoria mette a segno una cinquina al Mapei Stadium, contro il Sassuolo finisce 5-3: per i blucerchiati a segno Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet e Gabbiadini. Con questo risultato la formazione allenata da Giampaolo aggancia la Lazio impegnata domani contro il Parma.



Primo Tempo - Con Saponara e Ramirez infortunati, tocca a Defrel fare il trequartista dietro Gabbiadini e Quagliarella. Al 16’ la Sampdoria va in vantaggio con Defrel bravo a sfruttare un colpo di testa di Quagliarella e a battere Consigli e mette a segno la settima marcatura in stagione. Lo stesso attaccante francese potrebbe segnare una doppietta ma il portiere del Sassuolo è bravo ad anticiparlo in uscita. La pressione della Sampdoria si concretizza al 36’ quando arriva il raddoppio: Quagliarella con un tiro a giro batte l’estremo difensore locale mettendo a segno la 21esima rete in campionato. Il Sassuolo trova due minuti dopo il gol con Boga bravo ad anticipare Bereszynski ma è un fuoco di paglia perché al 40’ Linetty con un destro potente sigla il tris.



Secondo Tempo - Nella ripresa è ancora la Samp ad andare a segno stavolta con Praet in spaccata su cross di Murru dal fondo. Il Sassuolo nonostante il passivo pesante quando può ci prova da fuori area e da una conclusione di queste Duncan sfrutta una deviazione di Andersen e batte Audero. Al 27’ però la Sampdoria ristabilisce il triplo vantaggio con Gabbiadini bravo di destro a battere Consigli: terza rete in stagione per lui dal suo ritorno in Italia. Al 34’ Quagliarella viene sostituito da Sau e tutto lo stadio si alza in piedi per applaudirlo. Nel recupero il Sassuolo trova il tris con Babacar da fuori area con Audero battuto. Adesso la sosta e poi alla ripresa del campionato per la Sampdoria c’è il Milan: appuntamento a Marassi sabato 30 marzo alle 20.30.