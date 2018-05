Genova - Momento di saluti per il centrocampista del Genoa Isaac Cofie: il calciatore, tramite il suo profilo Instagram, ha salutato il popolo rossoblu a poche ore dall’ultima partita della stagione contro il Torino.



«Cari amati tifosi è con il cuore in mano che vi scrivo alla vigilia della mia (forse) ultima partita con la nostra amata squadra. E’ giunto il momento dedicato ai saluti e ripenso ai dieci anni trascorsi insieme nonostante qualche prestito in altre squadre - ha dichiarato Cofie - I colori rossoblu mi sono rimasti impressi nella pelle e nel cuore e questo vuol dire che insieme abbiamo condiviso gioie e dolori della nostra amata squadra. Abbraccio tutti quelli che hanno sostenuto me e il gruppo. Per me il Genoa è l’unica squadra di Genova. Grazie alla società, a tutti gli allenatori e ai compagni. Vi seguirò e vi porterò sempre dentro il mio cuore. Siete unici».