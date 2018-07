Come funziona il sorteggio del calendario di Serie A

Tutti i criteri di sorteggio delle partite del campionato 2018/19

Genova - Questa sera alle 19, negli studi Sky di Milano, si svolgerà il sorteggio del calendario per la Serie A 2018/19. Qui di seguito elenco tutti i criteri che regoleranno il sorteggio.

Quando si gioca:

-La prima partita sarà sabato 18 agosto alle 18 e l'ultima giornata sarà disputata domenica 26 maggio alle 20.30 con tutti i match in contemporanea.

-Seppur con molte eccezioni, le partite sono programmate in questi orari: sabato alle 15, sabato alle 18, sabato alle 20.30, domenica alle 12.30, domenica alle 15 (x3), domenica alle 18, domenica alle 20.30 e lunedì alle 20.30.

-Tre turni infrasettimanali del mercoledì: 26 settembre, 26 dicembre e 3 aprile (anche gli infrasettimanali sono organizzati con anticipi e posticipi alle 21, al mercoledì su due orari).

-Sei weekend senza partite per nazionali e pausa invernale: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre, 6 gennaio, 13 gennaio e 24 marzo.

Criteri di sorteggio:

-Napoli, Cagliari e Frosinone giocheranno la prima fuori casa poiché stanno riammodernando i loro stadi.

-Una squadra non può giocare 2 partite consecutive in casa o trasferta, per più di 2 volte nello stesso girone.

-Empoli e Fiorentina, Genoa e Sampdoria, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma sono le coppie di squadre che si devono sempre alternare casa/trasferta.

-Non ci può essere, nella stessa giornata dell'anno scorso, lo stesso incontro con la stessa alternanza casa/trasferta.

-Alla prima e ultima giornata non ci può essere una partita già giocata nelle ultime due stagioni.

-I derby non si possono giocare alla prima o all'ultima giornata e non ce ne può essere più di uno per giornata.

-Nei turni infrasettimanali non si giocheranno derby, né possono incontrarsi tra loro Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma.

-Non possono esserci partite tra squadra di Champions League e squadre di Europa League nelle giornate tra un turno di CL ed uno di EL (quinta, ottava, tredicesima e sedicesima).