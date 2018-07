Come giocherà la difesa della Samp 2018/19

Genova - Oggi alle 17.30 andrà in scena la prima amichevole della nuova stagione della Sampdoria contro il Sellero Novelle (1^ categoria). Un test poco probante, ma che sarà utile a capire le future gerarchie nella squadra.



Innesti - Iniziamo oggi ad esaminare la retroguardia, uno dei reparti più organizzati nelle squadra di Giampaolo, è arcinoto che il mister voglia avere già ad inizio ritiro la difesa completa per far assimilare i movimenti ai nuovi arrivati. A difendere i pali oggi pomeriggio ci sarà Belec, ma il suo ruolo sarà quello di secondo del neo-arrivato Audero. I centrali di difesa sono Regini, Andersen, Colley e Alex Ferrari (che può anche essere adattato a terzino), con Silvestre che rimane ancora in cerca di destinazione. I titolari dovrebbero essere il gambiano e il danese, compatibilmente ai tempi di adattamento alla "linea", sempre pronto Regini uno dei veterani in cui Giampaolo ripone maggiore fiducia. Sulla destra Bereszinsky - in caso di permanenza sarà sicuramente il titolare, con Rolando come sostituto e Jacopo Sala che quasi sicuramente sarà ceduto. La fascia sinistra sarà di Murru, con il brasiliano Tavares che potrà contendergli il posto una volta integrato nel sistema di Giampaolo.