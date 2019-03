Confronto con Prandelli e poi in campo: giocatori a Pegli in vista dell´Inter

Mercoledì sarà assente Criscito fermato dal giudice sportivo

Genova - Tutti a Pegli per preparare la sfida contro l’Inter in programma mercoledì alle 21: i giocatori del Genoa prima di scendere in campo si sono trovati in sala riunione dove c’è stato un confronto con il mister dopo quanto accaduto ieri alla Dacia Arena.



Successivamente la squadra è stata divisa in due parti, chi ha giocato contro l’Udinese ha fatto differenziato mentre gli altri sono stati impegnati in esercitazioni miste e partitelle. Contro i nerazzurri sarà assente Criscito fermato dal giudice sportivo. Domani alle 13.15 conferenza stampa del tecnico del Genoa Cesare Prandelli.