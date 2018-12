Coppa Brema: nuovo record regionale per Genova Nuoto

Genova - Si chiude alla Sciorba la fase regionale della Coppa Brema. Il Genova Nuoto schiera il settore maschile e conquista 10.794 punti. “Difficilmente basteranno per accedere alla fase nazionale di serie A2 ma è comunque un buon punteggio che credo ci permetterà di essere tra le prime squadre di B1” commenta il tecnico Davide Ambrosi. I 794 punti raggranellatida Davide Nardini nei 200 stile libero (1’48”45 ) costituiscono la miglior performance di giornata.



Alberto Razzetti gareggiato in condizioni precarie a causa di un piccolo infortunio dovuto ad una caduta dal motorino venerdì pomeriggio.



Da registrare il nuovo primato regionale a firma della 4×100 sl (Di Pietro, Lemmi, Razzetti, Nardini) con 3’24”37 (724 punti). È infranto un record già appartenente a Genova Nuova e che ne conferma la forza in quanto da un paio d’anni imbattuti a livello regionale in questa staffetta.



In casa Genova Nuoto record sociale categoria “ragazzi” per Filippo Rinaldi (classe 2003) che migliora nei 400 stile libero con il crono di 4’02”29 e conferma il suo ottimo momento.



Buona conferma anche per Alush Telaku (classe 2002) che vince i 200 delfino con il personal best (2’05”20)